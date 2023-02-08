GELİBOLU AFAD GÖNÜLLÜLERİ DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK

Deprem bölgesindeki çalışmalarda gönüllü olarak rol almak isteyen vatandaşlar, Gelibolu Kaymakamlığı, Gelibolu Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Gelibolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası kordinasyonunda deprem bölgesine intikal ettirilecektir.

İlk etapta 1 araç ile 15 gönüllü götürülecektir. Daha sonra imkanlar dahilinde değerlendirme yapılacaktır.

Gönüllü olarak deprem bölgesine gitmek isteyen vatandaşlarımızın ilk olarak e-devlet üzerinden AFAD Gönüllük sistemine kayıt olduktan sonra, Gelibolu Kaymakamlığı irtibat kişisine bilgilerini iletmesi gereklidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İrtibat Numarası

Mesut YILDIZ

0553 713 0017 Haber:Hilal GEZER