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Tarihi Alan Başkanlığı deprem bölgesine 2’nci yardım ekibini gönderdi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından 2’nci ekip deprem bölgesine doğru yola çıktı.Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından 2’nci ekip deprem bölgesine doğru yola çıktı.Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı deprem bölgesine 2’nci ekibi gönderdi. Konuyla ilgili Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, “AFAD koordinasyonunda Tarihi Alan Başkanlığı 2. yardım ekibi Malatyaya doğru yola çıktı. Arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere alet – ekipmanlar, depremzedeler için gıda ve ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı araçlar Anadolu Hamidiye Tabyası’ndan saat 20.30’da hareket etti” denildi. Haber Merkezi

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