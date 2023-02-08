İŞ MAKİNELERİ DEPREM BÖLGESİNE YOLA ÇIKTI

Gelibolu Kaymakamlığı koordinasyonu ile iş makineleri yaraları sarmak için deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Gelibolu Kaymakamlığı yaptığı açıklamada ;

“Desteklerini esirgemeyen, Gelibolulu iş adamlarına ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Ülkemize tekrar geçmiş olsun.” İfadelerine yer verdi.

Seda LİMAN ZENGİN