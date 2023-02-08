GÜNCEL HABERLER 

İŞ MAKİNELERİ DEPREM BÖLGESİNE YOLA ÇIKTI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Kaymakamlığı koordinasyonu ile iş makineleri yaraları sarmak için deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.
Gelibolu Kaymakamlığı yaptığı açıklamada ;
“Desteklerini esirgemeyen, Gelibolulu iş adamlarına ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Ülkemize tekrar geçmiş olsun.” İfadelerine yer verdi.
Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

Ak Parti İlçe Başkanlığından Ayasofya Camisi’nin Açılışı Hayrına Lokma İkramı Yapıldı

buyukzafer 0

GELİBOLU BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETİYOR

buyukzafer 0

Gelibolu Kara Savaşları (5)

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.