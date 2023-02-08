Gelibolu Kaymakamlığı koordinasyonu ile iş makineleri yaraları sarmak için deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.
Gelibolu Kaymakamlığı yaptığı açıklamada ;
“Desteklerini esirgemeyen, Gelibolulu iş adamlarına ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Ülkemize tekrar geçmiş olsun.” İfadelerine yer verdi.
Seda LİMAN ZENGİN
İŞ MAKİNELERİ DEPREM BÖLGESİNE YOLA ÇIKTI
Gelibolu Kaymakamlığı koordinasyonu ile iş makineleri yaraları sarmak için deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.