AK PARTİNİN KONVOYUDA YOLA ÇIKTI

Deprem nedeniyle İlçemiz Ak Parti Teşkilatı da yardım kampanyası başlatarak bölgeye gönderilmek üzere hızla yardım topladı.Vatandaşların getirdikleri gıda ve yardım paketleri yanında çocuk maması, giysi ve değişik kullanım maddeleri dün bir kamyonla yola çıktı.Toplanan yardımların koordinasyon merkezine ulaştırılarak hangi bölgeye gönderileceği kararlaştırıldıktan sonra yardımlar o il veya ilçeye yönlendirilecek.Yarında Evreşe Belediyesi tarafından açılan kampanyada Evreşe ve çevre köylerden gelen yardımlar yola çıkacak, bununla ilgili geniş haberi de yarın verebileceğiz. Ali GEZER . Ali GEZER