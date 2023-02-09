VARAN: 2- 3 BELEDİYEDEN 2 TIR DAHA YOLA ÇIKTI

Belediyenin Salı günü gönderdiği bir tırın ardından dün de iki tır yola çıktı.

Vatandaşların getirdikleri elbise ve gıda yardımlarının yanı sıra Belediye Başkanlığının satın alarak yolladığı;

1000 adet yağmurluk, 1500 paket çocuk bezi, 800 kiloluk atıştırmalık gıda maddesi, 1000 adet battaniye, 300 adet yatak , 1000 adet çocuk maması, 1000 koli hijyen malzemesi , 500 adet ısıtıcı tüp, 26 bin adet kadın hijyen kiti, 1500 takım çocuk kıyafeti, 1500 adet yetişkin erkek kıyafeti ve 100 adet elektrikli ısıtıcıyı bir büyük tıra yükleyen belediye ekipleri, ayrıca 1 tır dolusu da yaklaşık 40 ton içme suyunu da üçüncü bir tıra yerleştirdikten sonra deprem bölgesine uğurladılar..Belediye Başkanı Özacar gazetemize yaptığı açıklamada ; “Bugün birlik, beraberlik günüdür.Dayanışma günüdür.Tüm Gelibolulu hemşehrilerime gösterdikleri büyük yardımseverlikten dolayı şükranlarımı sunuyorum.Gösterdikleri ilgi ve alaka , yardımseverlikteki yarışmaları, Gelibolulu hemşehrilerimizin merhametini, şefkatini ve yardımseverlikteki üstün meziyetlerini göstermiştir.”dedi.

Belediyemizde bu olanakları seferber ederek, bu acı günümüzde depremi yaşayan kardeşlerimizin yanında olmak için tüm gücümüzle seferber olduk.Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.Gücümüz yettiği müddetçe yanlarında olmaya devam edeceğiz.”dedi.

Caner AKŞİT