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AYNİ BAĞIŞLARDA ÖNCELİKLİ KABUL EDİLECEK
İHTİYAÇLAR LİSTELENDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ayni bağışlarda öncelikli kabul edilecek ihtiyaçlar listelendi.İhyiyaç listesinde; elektrikli ısıtıcı,büyük- küçük tüp,odun sobası- odun-kömür sobası, cep ısıtıcısı,powebank, jenaratör, çocuk (5-6 yaş) ve erişkin mont, kadın, erkek iç giyim- çorap, kadın, erkek ayakkabı, yağmurluk-panço, uyku tulumu, yastık, yatak ve nevresim takımı, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve kaşık, tava ve ketıl, kavurma, barbunya, peynir, konserve, çay, kahve, kaşar peynir, zeytin,su, ekmek, hazır gıda gerekli malzemeler olarak listelendi.Seda LİMAN ZENGİN

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