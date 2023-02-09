İlçemiz altıyol ağzında bulunan bir kıraathane işletmecisi , bir günlük gelirini deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine bağışladı. İlçemiz altıyol ağzında bulunan bir kıraathane işletmecisi, bir günlük gelirini deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine bağışladı. Kıraathane işletmecisi Selçuk Yıldız, bir günlük kazancının tamamını AFAD aracılığıyla deprem bölgesine gönderdi.

İlçemizde bulunan altıyol mevkiinde Oya Düğün Salonunun yanında olan bir kıraathane , Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 şiddetli depremden etkilenen depremzedelerin yaralarını sarmak için bir günlük gelirinin tamamını bağışladı.

Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi üzerine kıraathanede bağışta bulunan vatandaşlar depremzedelere yardım eli uzattı.

Vatandaşlar “Allah yardımcıları olsun, üzüntülüyüz”İşletme sahibi Selçuk Yıldız , “Dün böyle bir karar aldık. Gün boyu yaptığımız bütün ciroyu depremzedeler için bağışlamayı düşündük. Hem diğer esnaf arkadaşları teşvik etmek amacıyla hem de buradan fazla destek olamadığımız için böyle bir bağış yapmak istedik.. Allah yardımcıları olsun. Üzüntülüyüz” şeklinde konuştu.

İlçemizde pek çok esnaf beberler, kıraathaneciler de 1 günlük kazancını depremzedelere bağışladılar.Seda LİMAN ZENGİN