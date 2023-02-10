Evreşe Adıyaman Yolunda

Evreşeden deprem bölgesine bir tır dolusu yardım yola çıktı.

Ülkemizi derin bir yasa bürüyen ve 10 ili kapsayan ağır deprem acısını bir nebze dindirebilmek için tüm yurttan deprem bölgesine gönderilen yardım konvoylarına Gelibolu’da katılmaya devam ediyor.

Gelibolu Belediyesinin ardından Evreşe Belediye Başkanlığı da bir tır dolusu yardımla dün sabah Adıyaman’a yola çıktı. Yardım tırının yanı sıra 18 kişilik bir kurtarma ekibi ile 4 kişilik mutfak ekibi , 2 kişilik sağlık ekibi, seyyar ilk yardım çadırı ve bir doktor ile dün sabah Adıyaman’a hareket edildi.

Tırda Adıyaman’a giden yardımların dökümü ise şöyle 20 büyük koli su, 500 koli süt, 450 koli bebek bezi, 1000 adet gıda paketi, 500 koli meyve suyu, 400 kg pirinç, 300kg fasulye, 300 kg nohut, 300 kg makarna, 10000 adet ekmek bulunuyor.

Belediye Başkanı Doktor Kamil SOYUAK nezaretinde bir de ilk yardım çadırı faaliyete geçecek burada depremden kurtarılanların normal günlük tedavi ve kontrolleri bizzat Belediye Başkanı Doktor Kamil SOYUAK tarafından yapılacak. Ali GEZER