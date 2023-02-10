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Tarihi Alan Başkanlığı Deprem Bölgesinde

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı da deprem bölgesine yardıma koştu. Çeşitli ihtiyaç maddelerinden oluşan gıda ve içeceklerin yanısıra bol miktarda giysi ve çeşitli hijyen maddeleri içeren paketler yola çıktı.
Ayrıca bir adet kazıyıcı loder, bir adet, ekskavatör, bir kamyon ile termal görüntüleme cihazları yanında ilk yardım eğitimi almış uzman 17 personelini Osmaniye’ye gönderdi. Caner AKŞİT

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