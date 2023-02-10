YARDIMTIRI DEPREM BÖLGESİNE ULAŞTI

Gelibolu Belediyesince temin edilen ve vatandaşların bağışladığı malzemelerden oluşan ilk yardım tırı afet bölgesine ulaştı.

İhtiyaç malzemeleri görevli personel eşliğinde depremzedelere verilmek üzere Malatya ili Yeşilyurt’ta bulunan destek toplama merkezine teslim edildi.

Yine Gelibolu Belediyesi tarafından Gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu iki yardım tırının ardından tamamı pet şişe sular ile doldurulan üçüncü yardım tırı Hatay iline doğru yola çıktığı bidirildi. Caner AKŞİT