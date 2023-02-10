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Gelibolu Belediyesi Öncelikli İhtiyaç Malzemesi Listesini Yayınladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi deprem bölgesindeki öncelikli ihtiyaç malzeme listesini yayınladı ve duyurusunda; “ Hafta başından bu yana duyarlı vatandaşlarımızın getirdiği yardımlar ile yardım toplama merkezimiz doldu. An itibarıyla kıyafet ihtiyacı bulunmamaktadır. Görselde yer alan güncel ihtiyaç listesi doğrultusunda desteklerinizi bekliyoruz.
Hilal GEZER

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