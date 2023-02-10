Gelibolu Belediyesi deprem bölgesindeki öncelikli ihtiyaç malzeme listesini yayınladı ve duyurusunda; “ Hafta başından bu yana duyarlı vatandaşlarımızın getirdiği yardımlar ile yardım toplama merkezimiz doldu. An itibarıyla kıyafet ihtiyacı bulunmamaktadır. Görselde yer alan güncel ihtiyaç listesi doğrultusunda desteklerinizi bekliyoruz.
Hilal GEZER
Gelibolu Belediyesi Öncelikli İhtiyaç Malzemesi Listesini Yayınladı
Gelibolu Belediyesi deprem bölgesindeki öncelikli ihtiyaç malzeme listesini yayınladı ve duyurusunda; “ Hafta başından bu yana duyarlı vatandaşlarımızın getirdiği yardımlar ile yardım toplama merkezimiz doldu. An itibarıyla kıyafet ihtiyacı bulunmamaktadır. Görselde yer alan güncel ihtiyaç listesi doğrultusunda desteklerinizi bekliyoruz.