Gelibolu Sanayi ve Ticaret Odası Adıyamn’a yemek çadırı kurmak için yardım kampanyası başlatarak, dün 3 adet yardım tırını yola çıkardılar.Yardım tırında mercimek, kuru fasülye, nohut, makarna gibi gıda maddeleri ve tüp bulunmakta.

Gelibolu Sanayi ve Ticaret Odası “Dün gece saat 07:00 sularında Gelibolu Sanayi ve Ticaret Odası öncülüğünde Adıyaman’a hareket ettik.Şu saatlerde Adıyaman’a ulaştık biz yol boyunca Osmaniye, Kahramanmaraş,Gaziantep ve Pınarbaşı gibi birçok ilden, ilçeden ve köyden geçtik.Yalnız şöyle birşey farkettik Adıyaman’da ciddi anlamda yardıma ihtiyaç var Adıyaman’da, burda en başta çadır ihtiyacının, battaniyelerin ve tüplü ısıtıcıların çok olduğunu, tüpün çok ihtiyaç olduğunu ve kömür sobasının çok ihtiyaç olduğunu söylediler.Gelecek iki tırında bu ihtiyaçlar üzerinden yardımların toplanılmasını rica ediyorum.Toplanan yardımların Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası’nda toplanıldığını oradan ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını ifade ettiler. Ali GEZER