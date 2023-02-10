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GELİBOLU AFAD GÖNÜLLÜLERİ YOLA ÇIKTI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Deprem bölgesindeki çalışmalarda gönüllü olarak rol almak isteyen 14 Gönüllü, Gelibolu Kaymakamlığı, Gelibolu Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Gelibolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası kordinasyonunda deprem bölgesine intikal etmek üzere Osmaniye’ye dualarla uğurlandı
“Yolunuz açık olsun. Yaralarımızı hep birlikte birlik olarak saracağız”mesajı verildi. Seda LİMAN ZENGİN

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