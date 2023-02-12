EVREŞE ELBİSTAN’A YÖNLENDİRİLDİ

Evreşe Belediye Başkanlığı bir tır yardım ile beraber bir sağlık merkezi ve birde taş ocağı ile önce Adıyaman’a görevlendirilmişken, deprem bölgesine vardıklarında aldıkları ikinci bir talimatla Elbistan’a görevlendirildiler.Önceki gün Elbistan’da kendilerine gösterilen bölgeye yerleşen Evreşeli Yardım Ekibi önce acil tıp çadırı ve bir aş ocağı kurdu.Günde 3 kez çorba,sulu yemek ve pilav dağıtan yemek ocağı konuşlandırıldığı bölgede büyük ilgi gördü.Dünden itibaren çalışmalarına başlayan sağlık tıp çadırıda Belediye Başkanı Dr.Kamil Soyuak’ın Başkanlığında çalışmalarını sürdürmeye başladı.Sağlık Çadırında yaralıların pansumanlarıyla birlikte ilaçlarıda veriliyor.Belediye Başkanı Kamil Soyuak sabahtan gece yarılarına kadar devamlı gönüllü doktorluk yaparak hasta ve yararlılara bir nebze olsun yardımcı olmaya çalışıyor.Caner AKŞİT