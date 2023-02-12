SAROS KÖRFEZİNDE İLK KEZ DENİZ SUYU BU KADAR ÇEKİLDİ

Türkiye’yi derinden sarsan depremin ardından Saros Körfezi Bolayır altı Baklaburun,sahil kıyısında son günlerde denizde çekilme oldu. Deprem sonrası deniz suyunun çekilmesi endişeye neden olurken deniz suyunun çekilmesi vatandaşları tedirgin etti.Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından ilçemize bağlı Bolayır altı sahil kenarındaki deniz suyunın yaklaşık 38 metre çekilmesi vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Çekilmenin deprem habercisi olabileceği görüşü endişeye yol açtı. Site Bekçisi eşi Dilek Aktürk ; “Deniz kenarında birkaç arkadaşla yürüyüşe çıkıyoruz buralarda böyle denizin çekildiğini görüyorduk ama ilk kez bu kadar çekildiğini görüyoruz.. Doğudaki depremle ilgisi var mı bilmiyoruz. Allah hayırlısını eylesin.”ifadelerine yer veren Aktürk ve site bekçileri tedirginliklerini ifade ederek, gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini yetkililerden rica ettiler. Seda LİMAN ZENGİN