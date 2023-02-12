AŞIRI SÜRAT ACI SONUÇ GETİRDİ

Eceabat istikametinden Gelibolu istikametine gelen 39 BC 079 Plakalı Wolswagen marka otomobil dün saat 16:05 sularında Gelibolu’ya 6 km kala Güneş Sitesi yanında aşırı sürat nedeniyle taklalar atarak, tarla içine düşerken aracın motoru kaza noktasından 70 metre ileriye asfalt üzerine fırladı.Kaza da araç içinde bulunan iki kişiden biri çevreden ve yoldan geçenlerin yardımıyla ağır yaralı olarak kurtarılırken biri de sıkıştığı otomobilin içinden Gelibolu Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.Yaralılar ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılarak, ilk tedavileri yapıldı.Geniş haberi yarın vereceğiz.

Haber Merkezi