Kahramanmaraş’ta depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Gelibolu Karayolları 13. Şube Şefliği çalışanı Murat Cesur ve biricik kızı Lina yaşanılan büyük depremde vefat etmişlerdi dün de Eceabat’ta son yolculuğuna uğurlandılar.

Büyük deprem felaketinde enkaz altında kalarak yaşamlarını yitiren Gelibolu Karayolları 13. Şube Şefliği çalışanlarından Eceabatlı Murat CESUR ve biricik kızı Lina’ya Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Ali GEZER