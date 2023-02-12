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İLÇE AFAD KOORDİNASYON
TOPLANTISI YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir ABACI başkanlığında Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, Kavakköy Belediye Başkanı Necati KOPÇA ve kurum amirlerinin katılımıyla İlçemize gelecek depremzede vatandaşlarımızın barınma sorunlarının planlanması amacıyla toplantı düzenledi. Kaymakam Abacı “Ülkemizi yasa boğan bu felakete karşı vatandaşımızın duyarlılığının gurur verici olduğunu ifade ederek, yardımlarından dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaralarımızı birlik olarak saracağız ” ifadelerini kullandı. Hilal GEZER

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