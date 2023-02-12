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GELİBOLU BELEDİYESİNİN İŞ MAKİNELERİ ENKAZ KALDIRMA İŞLEMLERİNE DEVAM EDİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi’nin deprem felaketinin yaşandığı ilk gün Osmaniye’ye uğurladıkları iş makineleri felaketin 6. gününde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma işlemlerine devam ediyorlar.
Özacar; “Deprem bölgesine intikal ettirdiğimiz tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum.”ifadelerine yer verdi.Ali GEZER

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