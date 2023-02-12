Gelibolu Belediyesi’nin deprem felaketinin yaşandığı ilk gün Osmaniye’ye uğurladıkları iş makineleri felaketin 6. gününde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma işlemlerine devam ediyorlar.
Özacar; “Deprem bölgesine intikal ettirdiğimiz tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum.”ifadelerine yer verdi.Ali GEZER
GELİBOLU BELEDİYESİNİN İŞ MAKİNELERİ ENKAZ KALDIRMA İŞLEMLERİNE DEVAM EDİYOR
Gelibolu Belediyesi’nin deprem felaketinin yaşandığı ilk gün Osmaniye’ye uğurladıkları iş makineleri felaketin 6. gününde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma işlemlerine devam ediyorlar.