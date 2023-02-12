Diyarbakır’da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin yaz mevsimine kadar kapalı kalacağını açıkladı.Erdoğan, “Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarını misafirhane olarak kullanacağız.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gitti. Burada son durumu aktaran Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrasında YÖK kararıyla tatil edilen üniversitelerle ilgili son gelişmeyi duyurdu.

“UZAKTAN EĞİTİMLE DEVAM EDECEKLER”

Erdoğan, “Devlet-millet sırt sırta vererek bu sıkıntıların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Çadır kentlerimizin yanı sıra konteyner ve prefabrik yapıların kurulumuna başladık. Başka illere gitmek isteyen depremzedeleri otellere, yurtlara, misafirhanelere yerleştiriyoruz. Üniversitelerimizin tamamının KYK’ya ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler.” dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE BULUNAN OKULLARDA DEVAM ŞARTI KALDIRILDI

Öte yandan depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler istediği illerdeki okullara nakillerini yaptırabilecek. Ayrıca deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönem devam şartı aranmayacak. Haber Merkezi