EVREŞE ELBİSTAN’DA SICAK BİR KÖŞE OLDU

Elbistan’da çalışan Evreşe Ekibi başlarında Belediye Başkanları Ali Kamil Soyuak 25 kişilik ekipleriyle 3 gündür depremzedelere hergün üç çeşit sıcak yemek ve acil tıbbi yardım yapıyor.Elbistan’da kurdukları acil yardım çadırında Ali Kamil Soyuak bizzat sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar tıbbi müdahalelerde bulunuyor, sağlık kontrolleri yapıyor ve bu arada hastanelere sevkedilmesi gereken daha ağır hastaları da bölgedeki büyük merkezlere sevk ederek çalışmaları sürdürüyor.

Evreşeli aşçıların üç gündür üç çeşit olarak hazırladıkları çorba, yemek ve pilavlar yardım çadırına gelen Elbistanlı depremzedelere bol bol verilerek çalışmalar sürüyor.

Gelibolu’dan gönderilen gıda yardım paketlerinin yanı sıra Belediye Başkanlığı’nın da beraberinde götürdüğü 600 kilo gram mercimek, 500 kilogram nohut ve fasulye, 1 ton pirinç, makarna hergün üç öğün olarak bölge sakinlerine dağıtılıyor.Bu konuda muhabirimizle görüşen Belediye Başkanı Kamil Soyuak çalışmalarının daha en az 10 gün sürebileceğini ve burada düzen sağlanana kadar kendilerine müracaat edenlere yardımcı olacaklarını söyledi. Caner AKŞİT