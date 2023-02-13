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Sevgililer Günü Buruk Geçecek

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

6 Şubat 2023 Pazartesi günü tüm Türkiye güne tarihinin en büyük depremlerinden biriyle uyandı.7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki büyük deprem herkes için hayatı durma noktasına getirdi.
Her yıl büyük bir coşkuyla bütün dünyada 14 Şubat’ta kutlanan sevgililer günü bu yıl Türk Milleti için buruk geçiyor.
Türk Halkı 10 ilimizi vuran depremlerde depremzedelerin soğukla ve mücadelesini izlerken “Evlerimizde sıcak ortamda oturmaktan bile utanıyoruz.Sevgililer gününü kutlamak aklımıza bile gelmiyor.”ifadelerini kullanıyorlar.
İlçemizde de bu nedenle sevgililer günü için eğlence makamlarında bir hareketlilik görünmeyecek. Haber Merkezi

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