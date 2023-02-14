İlk cemre düştü mü? Birinci cemre ne zaman, nereye düşecek?

Baharın gelişinin müjdecisi olduğuna inanılan cemre düşmeleri senede 3 kez gerçekleşiyor. Havaya, suya ve toprağa düşen cemrelerin ardından baharın geldiğine inanılıyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek, birinci cemre nereye düşüyor? Cemrelerin düşme tarihleri 2023 yılında baharın ne zaman geleceğini gösterecek. Baharın habercisi olarak kabul edilen cemreler havaya, suya ve toprağa düşüyor. Tüm cemreler düştüğünde baharın gelişi başlamış oluyor. Peki, bu yıl bu tarihler ne zaman?

BİRİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde düşecek. Yaklaşık 3 haftalık süre kalan birinci cemrenin gelişiyle birlikte bahar için geri sayım başlayacak.

İLK CEMRE NEREYE DÜŞECEK?

Yılın ilk cemresi havaya düşüyor. 19,20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek olan cemrenin ardından suya düşecek cemre beklenecek.

2023 CEMRE TARİHLERİ

İlk cemre havaya 19-20 Şubat, İkinci cemre suya 26-27 Şubat, üçüncü cemre 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek.

CEMRENİN ÖNEMİ NEDİR?

“Ateş” ve “kor” anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. “Cemre düşmesi” bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

“Cemre düşmesi” aynı zamanda hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor. Caner AKŞİT