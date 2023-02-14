Salı Pazarı’nda Hamsi 30 TL’ye düştü

İlçemizde kurulan Salı Pazarı’nda 30 TL arasında satılan hamsinin kilosu bu hafta 30 TL’ye kadar düştü. Balıkçılar, havaların düzelmesiyle fiyatların daha da düşeceğini söylerken,vatandaşlar ise fiyatlardan memnun olduklarını belirtiler.

Deniz mahsulleri arasında en çok tüketilen ve aynı zamanda kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hamsi,dün Salı Pazarı’nda 30TL arasında satıldı. Uzun yıllardan bu yana Salı Pazarı’ndaki balıkçı esnafı , yaptığı konuşmada; Hava şartlarının düzelmeye başlamasıyla birlikte fiyatlarında gerileme başladığını ifade etti.

Bu hafta balıkçı tezgahlarında hamsinin kilosunun 30 liraya kadar düştüğünü aktaran balıkçı tezgahı; fiyatın düşmesiyle birlikte balıkçı tezgahları önünde özlenen kalabalığın yaşandığını kaydetti. Seda LİMAN ZENGİN