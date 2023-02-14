Meslek Lisesi Deprem Bölgesi için Mobil Tuvalet Üretiyor

Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki vatandaşlar için mobil tuvalet üretimi başlatıldı.

Gelibolu Mehmet Akif Ersoy mesleki ve teknik Anadolu lisesinde imalatı gerçekleşen 5 adet tuvalet debrem bölgesindeki vatandaşlarımızın biraz olsun ihtiyaçlarini karşilamak amacıyla bölgeye gonderildi

İki günde 5 adet üretilen mobil tuvaletler depremzedelere gönderilmek üzere tüm atölyelede halkın ihtiyaçları doğrultusunda imkanlar ölçüsünde imalata öğretmen ve öğrencilerle imalata devam edecekler.

.Seda LİMAN ZENGİN