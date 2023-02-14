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Kahvehanelerde çaya zam geldi! Kaç TL oldu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu, kahvehane ve çay ocaklarındaki içeceklerin zamlandığını açıkladı. Buna göre kahvehanelerde 1 bardak çay 3TL den 5 TL oldu.İlçemiz kahvehane ve çay ocakları da, zam furyasına katıldı.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu kararı ile il merkezindeki kahvehaneler ve çay ocaklarındaki içeceklere zam yapıldı.
Son güncellenen fiyat listesine göre çay ocaklarında 3 TL olan çayın fiyatı 5 TL’ye çıktı. Uygulanmaya başlanan yeni tarife ile birlikte ilçemizde il merkezinde kahvehanelerde çay 7 TL, büyük çay 8,5 TL, lezzo, limonlu çay, tarçın, kuşburnu ve kakao 6,5 TL, salep ile 3’ü bir arada 10 TL ve kahve fiyatı 15 TL oldu.
Çay ocaklarında ise çay 5 TL, büyük çay 6,5 TL, lezzo, limonlu çay, tarçın, kuşburnu ve kakao 5 TL, salep 8,5 TL, 3’ü bir arada 10 TL ve kahve fiyatı da 15 TL’ye yükseltildi..
Seda LİMAN ZENGİN

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