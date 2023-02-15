Belediyeden Kaymakamlığa Akaryakıt Yardımı

Kaymakamlık vatandaşlardan gelen yardımları deprem bölgesine gönderebilmek için veyine deprem bölgesine gidecek olan iş makinalarını götüren araçların gidiş geliş akaryakıt paralarını belediye başkanlığı ödüyor.

Önceki gün de deprem bölgesine giden 4 aracın 80 bin TL tutan akaryakıt ücretlerine, daha önceki günlerde de kaymakamlığa verdiği akaryakıt destekleri gibi belediye ödedi.

bugüne kadar 120 bin TL’nin üzerinde akaryakıt yardımı yapan belediye yetkilileri; ‘‘Kaymakamlığa verdiğimiz destekten bir yakınmamız yok, sonuçta giden araçlar yardım için gidiyorlar. Kaymakamlıkta para yoksa, bu işlerin de bize göre durmaması gerekiyor. Şimdi zaman birlik ve dayanışma zamanı. Devlet tüm birimleriyle devlet olur. Devletimize yardımcı olmak da hepmizin görevidir.’’ diyorlar. Haber Merkezi