ÖZACAR DEPREMZEDE AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Özacar depremzede ailelerini evlerinde misafir eden Adem ve Betül Arslan çiftini evinde ziyaret etti.

Özacar; “Deprem felaketinin sonrasında yaraların sarılması için ülke olarak seferber olarak dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz.

Adem ve Betül Arslan çiftine depreme Malatya’da yakalanan yakınlarına evlerini açtıkları için teşekkür ederek, aileye de geçmiş olsun dileklerimizi paylaştık.”ifadelerine yer verdi.

Seda LİMAN ZENGİN