Depremin yaşandığı ilk gün Osmaniye’ye iş makinemizle gönderdiğimiz Belediye ekibi, arama- kurtarma çalışması görevini tamamladı.
Felaketin 9.uncu gününde Hatay’a geçen ekip koordinasyon merkezinin programı doğrultusunda enkaz kaldırma çalışmalarına destek vermekte.Belediye Başkanı Özacar deprem bölgesinde bulunan tüm ekiplere ve çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diledi. Ali GEZER
Gelibolu Belediyesi Ekipleri Afet Bölgesinde Görevini Tamamladı
Depremin yaşandığı ilk gün Osmaniye’ye iş makinemizle gönderdiğimiz Belediye ekibi, arama- kurtarma çalışması görevini tamamladı.