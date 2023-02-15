YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI AÇIKLANDI

Saros Körfezinden geçen fay hattı Maden Teknik Arama tarafından açıklandı.1975 teki depremden sonra 48 yılın ardından, Ganos Saros Hattı olarak bilinen hatta bulunan ilçe ve köyleri gösteren haritada yayınlandı.

Son depremin felaketinin bıraktığı acılar yaşanırken, TV’lerde İstanbul ve Saros fay hatları konuşulurken vatandaşlarda yeni tedbirler alıyorlar.

Acaba yetkililer bu konuda neler yapıyorlar…

Bölgemizdeki yenilenmiş fay hatlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..

chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/doc/yenilenmis_diri_fay_haritalari/canakkale.pdf