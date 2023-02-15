EVREŞE BELEDİYESİ ADIYAMANLILARIN SEVGİSİNİ KAZANDI

İlçemiz Evreşe Belediyesi depremin ardından hızla örgütlenerek depremzede kardeşlerimize yardıma koştu.Önce Adıyama’a görevlendirilen ekip, daha sonra Elbistan’a alındı.Depremin üçüncü günü Elbistan’a giden Evreşe ekibinde sıcak yemek ocağı ile ilk yardım çadırı büyük ilgi gördü.Doktor olan Belediye Başkanı Kamil Soyuak depremin dördüncü gününden itibaren Belediye Personelinin hazırlamış olduğu ilk yardım sağlık çadırında depremzedelere şifa olmaya çalışarak 1 hafta boyunca doktorluk yaptı.Başta deprem mağdurları çocuklar olmak üzere vatandaşların da sabah 08:00 gece 24:00 arasındaki müracaatlarını kabul ederek aralıksız çalıştılar yine konuşlandıkları yerde kurdukları yemek pişirme çadırında her gün sabah çorba öğlen çorba yemek ve pilav çıkararak hafta boyunca vatandaşlara sıcak yemek dağıttılar.

Bugünden itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından çadıra iki doktor görevlendirilerek, sağlık çadırının devam etmesi istenildi.Evreşe’den giden sağlık araç ve gereçleriyle malzemelerini dün akşam Sağlık Bakanlığının doktorlarına teslim eden, Kamil Soyuak bu sabah Evreşe’deki görevine dönmek üzere yolaçıktı.

Kamil Soyuak gazetemiz muhabiri Ali GEZER’le yaptığı telefon görüşmesinde yemek çıkaran mutfağında bir süre daha hizmete devam edeceğini, sağlık çadırının da çalışmalar bitene kadar orada görevine Sağlık Bakanı doktorlarıyla devam edeceğini söyledi.Soyuak dönüşte de tekrar Adıyaman’a gönderilmek üzere yeni yardım kampanyalarını da takip edeceklerini vatandaşlara bir süre daha burada yardım gönderebileceklerini söyledi. Ali GEZER