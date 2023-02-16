GELİBOLU BELEDİYESİ DEPREM YARDIM EKİBİ GELİBOLU’YA GERİ DÖNDÜ

Gelibolu Belediyesi tarafından depremzedelere dağıtılmak üzere üzere gönderilen 3 yardım malzeme tırını Malatya ve Hatay’daki destek toplama merkezine teslim ederek geri dönen personeller Özgür Kızılcık, Tahir Küçük ve Murat Ökten Özacar’la makamında bir araya geldi.

Özacar bölge hakkında bilgi aldığı personellere çalışmaları için teşekkür etti.Ali GEZER