AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞININ MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Miraç Kandili Mesajı yayınladı.Mesajında; “Yüce Rabbimizin aciz ve fanî kulları olarak amellerimizin muhasebesini yapmak, kendimizle hesaplaşmak, varoluş amacımızın şuuruna varmak için Miraç Kandili bize bir fırsat sunuyor.

Hem bu dünyada hem de ahirette ebedi saadete ulaştırmak için Yüce Allah’ın Nebiler Sultanı Peygamberimiz vasıtasıyla bize bildirdiği farzları, emir ve yasakları, nasihat ve öğütleri tavizsiz olarak yerine getirmeliyiz. Ülke olarak yüzyılın deprem felaketini yaşadığımız bu günlerde, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar dilerim.

Bu vesilelerle Rahmet ve mağrifet gecesi Mübarek Miraç Kandili’nin İslâm alemine barış, huzur getirmesini ve bütün Müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum.

Miraç Kandilimiz mübarek olsun.”ifadelerine yer verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN