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OHAL BÖLGESİNE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Millî Eğitim Bakanlığınca, OHAL çerçevesinde deprem bölgesine yapılacak geçici görevlendirme başvuruları bugün başlıyor.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, OHAL kapsamında 15 Şubat 2023 tarihli ve 122 sayılı OHAL Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci maddesinin birinci fıkrasındaki “Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın olağanüstü hâlin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle olağanüstü hâl kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görevlendirilebilir.” hükmüne istinaden bölgesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelin görevlendirilmesi ile ilgili işlem sürecini paylaştı.
Buna göre geçici görevlendirme talepleri, kişisel şifre kullanılarak MEBBİS başvuru modülü üzerinden alınacak. Geçici görevlendirme başvuruları, personelin görev yaptığı valilikçe değerlendirilerek uygun görülenler modül üzerinden onaylanacak.
MEBBİS başvuru modülü üzerinden başvuru yapamayan personel, geçici görevlendirme taleplerini içeren dilekçeleri ile başvuruda bulunabilecek, başvuruları uygun görülenlerin talepleri de valiliklerce Bakanlığa bildirilecek. Başvuruları uygun görülenlerin geçici görevlendirmeleri, bölgeden bildirilen personel ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça yapılacak ve il emrine geçici görevlendirilenlerin görev yerleri de valiliklerce belirlenecek.
Caner AKŞİT 

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