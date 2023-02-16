EVREŞE BELEDİYESİ EKİBİ EVREŞE’YE GERİ DÖNDÜ

Elbistan’da depremzedelere sağlık hizmeti ve sıcak yemek hizmeti veren Evreşe Belediye Başkanlığı yardım ekibi dün Evreşe’ye döndü.

Evreşe Belediye Başkanlığı tarafından Elbistan’da kurulan acil yardım çadırıda başarılı hizmetler vererek, yüzlerce yaralının tadavisini yaparak dikkat çekti.Önceki gün Sağlık Bakanlığı tarafından bir çadıra görevlendirilen iki doktor göreve başlayınca Başkan Kamil Soyuak’ta görevine döndü.Büyük ilgi toplayan ve Elbistanlı hastalar tarafından 6 gün boyunca beğeniyle, takdirle çalışan ekip görevini Sağlık Bakanlığı’na devrederek Evreşe’ye geldi.Ali GEZER