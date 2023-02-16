EVREŞE BELEDİYE BAŞKANI ALİ KAMİL SOYUAK’IN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak Miraç Kandili Mesajı yayınladı.Soyuak mesajında; “Milletçe büyük bir imtihandan geçtiğimiz bu felaket nedeniyle binlerce binanın yıkıldığı deprem bölgelerinde enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına halen devam ediliyor. Bu durum, elbette bizleri ümitsizliğe ve karamsarlığa düşürmeyecektir. Bizler inanıyoruz ki, her zorluğun ardından mutlaka kolaylıklar vardır. Bizlere düşen, yaşadığımız bütün sıkıntıların birer imtihan vesilesi olduğu bilinciyle bu geçici dünyada bir mümine yakışır şekilde vakur ve asil bir duruş sergilemektir. İçinde bulunduğumuz bu hassas süreçle ilgili üzerimize düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirip gerekli tüm tedbirleri alarak birbirimize kenetlenmektir. Biz bu coğrafyadaki bin yıllık tarihinde nice badireyi atlatmış büyük bir milletiz. Biz işgal girişiminden darbe ve teröre kadar nice saldırının üstesinden gelmiş bir devletiz. İnşallah bu zor günleri de geride bırakacağız. Milletçe birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz müddetçe Allah’ın izniyle bu imtihanın da üstesinden alnımızın akıyla geleceğiz. Miraç, Allah resulünün yaşadığı sıkıntılı ve hüzünlü günlerin ardından hem onu teskin etmek hem de iman edenlere manen yükseliş ve yücelişin imkân ve yollarını göstermek gibi pek çok hikmetler barındırır. Bu yönüyle insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin iyice örselendiği, paylaşmanın ve infak etmenin görmezden gelindiği günümüzde insanlığın yeniden dirilişi için Miraç Gecesi büyük bir imkândır” diyerek müslüman aleminin kandilini kutladı.

Caner AKŞİT