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GELİBOLU KENT KONSEYİ MERKEZİ TOPLANTI YAPTI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu kent konseyi 16 Şubat perşembe günü saat:15.00 ile 16.45 arasında vatandaşlar ve STK temsilcilerinin katılımı ile deprem felaketine bağlı farkındalık odaklı toplantı yaptılar.
Sivil Toplum Kuruluşları , depremzede yurttaşlar ve Gelibolumuz için neler yapabileceklarine dair öneri ve görüşleri aldılar. Kent Konseyi Başkanı Bünyamin Turan; “Çok verimli ve kıymetli bir toplantı oldu. Çalışma gurupları oluşturarak hemşehrilerimizin desteği ile yürüteceğimiz, planlamaları ilerleyen günlerde Gelibolu kamuoyu ile paylaşacağız. Katılımcı tüm dostlara teşekkür ederiz. ”ifadelerine yer verdi. Seda LİMAN ZENGİN

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