Özacar büyük afetin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürürken, Gelibolu’ya gelen depremzede misafirlerini ziyaret etmeye de devam ediyor.
Özacar, şehrimizde buldukları konutlar ve yakınlarının yanında misafir edilen üç depremzede aileyi eşi ile ziyaret ederek, tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu dile getirdi.Hilal GEZER
ÖZACAR DEPREMZEDE MİSAFİRLERİNİ ZİYARET ETMEYE DEVAM EDİYOR
Özacar büyük afetin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürürken, Gelibolu’ya gelen depremzede misafirlerini ziyaret etmeye de devam ediyor.