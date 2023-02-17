Saros FSRU Limanı’na ilk gemi giriş yaptı

Uzun süre tartışmalara neden olan ve Saros Halkı ile Türkiye’nin her yerinden binlerce doğa severin kurulmasını engellemek için yaklaşık 200 bin imzanın toplandığı FRSU limanına ilk gemi geçtiğimiz günlerde geldi.

Mısır’ın Damietta Limanı’ndan çıkış yapan ve sabah saabtlerinde Mecidiye açıklarından römorkörler refaketinde yaklaşık 6 saatte limana taşındı.Yüzer depolama ve üretim yapabilen 117 bin 600 gross tonluk tankerin 294 metre uzunluk ve 48 metre genişliğe sahip olduğu biliniyor.

Limana demirleyen geminin fotoğraflarını paylaşarak tepki gösteren Saros Gönüllüleri “100 bin ton ağırlığında, 300 metre uzunluğunda dev FSRU Gemisi bugün itibariyle Cennet Saros’umuzun sığ, temiz, berrak sularına girdi!”Halk 200 bin imza topladı!1038 kişiyi temsilen dava açtı.

5 bin kişi miting yaptı! 10 farklı disiplinden bilim insanı bilirkişi raporlarında “olmaz” dedi.Halkın hukuk savaşına rağmen “Üstün Kamu Yararı” şeklinde çıkan mahkeme kararı ile maalesef proje durdurulmadı.Daha İskenderun Limanı’nın ateşi sönmeden 1.Derece Fay Hattı üzerinden gezen büyük tehlikenin fatkında mısınız.? diye sordu. Haber Merkezi