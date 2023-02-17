GELİBOLU SANAT DERNEĞİNDEN DEPREMZEDELERE DUYARLI DAVRANIŞ

Deprem bölgesindeki çocuklar için cuma akşamı Gelibolu Sanat Derneği nde, belirlenen bir modelde bere örgü atölyesi yapıldı.

Gelibolu Sanat Derneği bünyesinde başlattıkları kampanya için PELİNCE HOBİ EVİ’nden indirimli olarak iplerini aldılar.

Üretilen ürünler Ege Tiyatrolar Birliğince düzenlenen kampanya doğrultusunda belirlenen kurul tarafından çocuklara bizzat ulaştırıldı. Seda LİMAN ZENGİN