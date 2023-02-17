GELİBOLU’DA DEPREM ÖNCESİ.!

Ülkemizde yaşadığımız ve 10 ilimizi yerle bir eden depremin acıları geçmeden oturup düşünebilir miyiz.?

Bugüne kadar yapılan inşaatların durumuyla ilgili hiç aklımıza bazı soru işaretleri geldi mi?

İlçemizde 99 depremi öncesi ve sonrası binalarımızın durumu nasıl diye hiç olmazsa şimdi bu depremin ardından oturup 10 dakikalarınızı ayırıp düşünebildik mi ? Bugün Gelibolu’da depreme dayanıklı olmayan hiçbir bina yok diyebilir misiniz?

Bu gazete 1975 depreminden itibaren çevremizde olan her deprem sonrası uyarılarda bulunmuş fakat hiç birşey yapılmamıştır.

Gelibolu’nun en zayıf tabanı neresidir? Bu bölgede Gelibolu’nun en yüksek inşaatları yapılmış mıdır? Bunlarla ilgili depreme dayanıklılık incelemesi olmuş mudur? Hayır !

Gelibolu Devlet Hastanesi Gelibolu Hükümet Konağı bu bölge içinde mi kalmaktadır? Defalarca Gelibolu Hükümet Konağını yazmamıza rağmen ancak son iki yıldır buraya kontroller yapılabilmiş ve binanın hızlı bir şekilde yıkılması İstenmiştir.

Peki bugüne kadar ne yapılmıştır.? Hükümet konağının içindeki çalışanlarımıza henüz bir yer temin edilebilmiş midir?Aslında o kadar çok kolay ki yeterki istensin yer bulamuyoruz diyenlere onlarca yer gösterilebilir.Gelibolu’ya yeni devlet yatırımları yapmayı vaad edenlere sesleniyoruz.Bırakın yeni yapacaklarınızı da Gelibolu Hükümet Konağı’nı, cürük okulları ve en başta da Gelibolu Devlet Hastanesi’ni yeniden adam gibi yapın. İlerde bu konuya devam edeceğiz. Recep YÜZÜAK