SOYUAK “EVREŞE DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİBAĞRINA BASMIŞTIR”

Deprem bölgesinden dönen Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak deprem bölgesinden gelen 20 depremzedeyi ziyaret ederek onlara güven verdi.Evreşe’deki akrabalarının yanına gelen 20 kişilik 3 aileyi tek tek ziyaret eden doktor başkan Ali Kamil Soyuak;

“Her türlü ihtiyaçlarınız karşılanacaktır.Sizler bizim misafirlerimiz olduğunuz kadar kardeşlerimizsiniz.Yerleşkeniz için herşeyi yapmaya hazırızBuacılar da geçecektir, acınızı paylaşmak üzere ve geçmiş olsun diye geldim.İhtiyaçlarınızı tespit ederek en yakın zamanda sizleri aşa, işe ve sosyal diğer gereksinimlerinize kavuşturacağız.” dedi.

Burada rahat olun herhangi bir sorununuz olduğu vakitte her zaman kapımız açıktır, gelin.”dedi.

Depremzedelerde Başkan Soyuak’a teşekkür ederek; “Allah sizden razı olsun.Bizi sahipsiz bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz.”dediler. Caner AKŞİT