GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI ŞEHİTLERİMİZİ ANDI

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 108 yıl önce Çanakkale Muharebelerinde can veren şehitlerimizi andı.Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaçdemir; “Ecdadımızın vatanını korumak için düşmana karşı tek yürek olup omuz omuza çarpıştığı ve destan yazdığı Çanakkale Muharebeleri 108 yıl önce bugün başladı.

Çanakkale Boğazı giriş tahkimatının tarihi için 6 savaş gemisi tahsis edilmişti.Bu gemiler Türk Tabyalarının menziline girmeden bombardımana başlayacak, tabyalara hasar verildikten sonra kademeli olarak yaklaşılacak ve gemilerdeki bütün toplar kullanılarak istihkamlar tamamen tahrip edilecekti.,19 Şubat taaruzunda Mütterik filo hedefine ulaşamamış, Türk tabyaları tahrip edilememişti.Yedi saat devam eden muharebede Türk istihkamlarındaki hasar, bombardımanının şiddetine oranla önemsiz sayılırdı. O günkü muharebede Türk tabyalarında 4 şehit 11 yaralı verilmişti.Tüm Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz..”ifadelerine yer verdi .Hilal GEZER