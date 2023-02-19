İKİNCİ DÖNEMİN İLK DERS ZİLİ ÇALDI

İlçemizde ve tüm Türkiye’de öğrenciler 6 Şubat’ta okula gitmeye hazırlanırken ilk olarak birçok ilde kar tatili haberi geldi daha sonra ise Kahramanmaraşta’ki deprem felaketi ile sarsıldı. Okullar 71 ilde 20 Şubat’a kadar tatil edildi. 10 ilde ise ortak bir karar alınacak.

İlçemizde 7 bine yakın öğrenci bugün 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk ders zili çalacak.

71 ilde eğitim öğretime 20 Şubat Pazartesi günü başlanacağını anımsatarak deprem bölgesi olan 10 ildeki öğrencilerin diğer illere nakilleriyle ilgili süreç kapsamında da 48 bin 457 öğrencinin nakil işleminin gerçekleştirildiğini kaydeden Özer, 10 il içindeki hangi illerde ve ilçelerde eğitim öğretime başlanacağı değerlendirmesinin ise 21 Şubat Salı günü kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malatya’da AFAD Koordinasyon Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı yaptı. Bakan Özer, 71 ilde eğitim öğretime 20 Şubat Pazartesi günü başlanacağını anımsatarak deprem bölgesi olan 10 ildeki öğrencilerin diğer illere nakilleriyle ilgili süreç kapsamında da 48 bin 457 öğrencinin nakil işleminin gerçekleştirildiğini kaydeden Özer, 10 il içindeki hangi illerde ve ilçelerde eğitim öğretime başlanacağı değerlendirmesinin ise 21 Şubat Salı günü kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.Bakan Özer şu bilgileri paylaştı: “Dün itibarıyla yeni bir karar daha aldık. Biliyorsunuz, bizim 81 ilde pansiyonlarımız var, yatılı öğrenci olarak öğrencilerimiz orada o imkânlardan yararlanıyorlar. Bu naklini aldıran, isteyen öğrenci, yatılı burslu olarak, ücretsiz olarak bu pansiyonlarımızdan da yararlanabilecekler. Şu ana kadar bizim 71 ildeki kapasitemiz 521 bin 735. Nakillerde kullananlarla birlikte 279 bin 998 kapasite şu anda öğrencilerimiz tarafından kullanılıyor. 241 bin 737 ilave kapasitemiz var. Nakillerini yapan ailelerden istirhamımız, bu imkânın farkında olsunlar ve çocuklarımızı pansiyonlarımıza yerleştirsinler. Ücretsiz olarak orada kalsınlar ve eğitim öğretimlerine devam etsinler.” Haber Merkezi