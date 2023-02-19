“Depremin ardından okula gidecek öğrencilere şefkatli ve güvenli yaklaşılmalı”

Öğretmenlerin amacının travmayı iyileştirmek değil, şefkatli, kapsayıcı ve güvenli bir yaklaşımda bulunmak olduğunu hatırlatan Uzmanlar , yaşadıklarını konuşarak ifade etmek istemeyen öğrencilerin çizerek ya da yazarak anlatmasına imkân verilmesi gerektiğini söyledi. Konuk, 10 ili etkileyen depremin ardından başlayacak olan eğitim döneminin ilk günlerinde öğretmenlere öğrencilere doğru yaklaşım konusunda tavsiyelerde bulundu.

HEMEN DERSE BAŞLANMAMALI

Önümüzdeki haftadan itibaren deprem bölgesi dışında kalan bölgelerde okulların açılacağını hatırlatan Uzmanlar“Bu zor dönemlerde çocuklar ve aileler kadar öğretmenler de oldukça kaygılı. İlk derste hemen derslere başlamak yerine çocukları dinlemek çok daha uygun olacaktır. Bu zaman diliminde çocukların ev ortamında nelere maruz kaldığını bilmiyoruz. Uygun olmayan deprem görüntülerine, haberlere, olumsuz söylemlere ya da aile içinde yaşantılara maruz kalmış olabilirler ve hatta depremin kendisini deneyimlemiş olabilirler. İlk derste hemen bilgi vermek, anlatmak yerine dinlemeye zaman ayırmak çok daha kıymetli ve iyileştirici etki oluşturacaktır” dedi.

YAZARAK YA DA ÇİZEREK DE ANLATABİLİRLER

Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, bu süre zarfında çocuklarla neler yaptıklarını, neler yaşadıklarını konuşmak ve onların duygularını dinlemek gerektiğini söyledi. Konuk, sözlerine şöyle devam etti:

“Tam o anda öğretmen rolünün nasıl olması gerektiği önemli değildir yeter ki çocukların tüm duyguları sabırla ve şefkatle kucaklanabilsin. Bazı çocuklar anlatırken bazıları da konuşmak istemeyebilir. Onlardan yazarak ya da çizerek anlatması istenebilir. Eğer çocuk bunların hiçbirini yapmak istemezse konuşması için zorlanmamalı ve zaman tanınmalı. Çocuklar gözlemlenmeli. Eğer çocuklarda içe kapanma, agresifleşme, olağan dışı davranış veya duygulanımlar varsa bu çocukların mutlaka travma ile çalışan uzmanlara yönlendirilmesi gerekir. Lise dönemindeki gençler ise kendilerini daha iyi anlatabiliyor ve ifade edebiliyorlar. Bu yüzden ‘Nasıl hissediyorsunuz kim anlatmak ister?’ sorusuyla başlanabilir. Hissettiklerini düzeltmek değil sadece dinlemek, anlaşıldığını hissettirmek gerekir.