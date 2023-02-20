Gelibolu Amerikan Kültür Koleji Doğal Afetlere Karşı Bina Sağlamlık Bildirisi Yayımladı

Gelibolu Amerikan Kültür Koleji Müdürü Süleyman Beyazbaş Gelibolu Amerikan Kültür Koleji binasının doğal afetlere karşı bina sağlamlık bildirisini açıkladı. Beyazbaş; “Gelibolu Amerikan Kültür Koleji binası Resmi Gazetenin 18 Mart 2018 tarihli ve 30364 sayılı “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine” göre projeleri ve zemin etütleri hazırlayıp CNK İnşaat tarafından inşa edildiğini bildirdi.

416 ada,140 numaralı parselde yapılmış zemin iyileştirme çalışmaları sonucunda hedeflenen iyileşmenin gerçekleşmesinin kontrolü için oluşturulmuş “jet grout” kolonları üzerine 8 adet bütünlük test, 2 adet tam boy karot alımı ve 8 adet silindirik karot numunesi alınmış ve hedeflenen parametrelere ulaşıldığı görülmüştür.

Okul binasının temelinden önce sıvılaşma tehlikesine karşı önlem almak adına 278 adet “jet group kolon” ile zemin güçlendirilerek inşaat temeline başlandığını bildirdiler.

Aynı zamanda okul müdürü Beyazbaş; “depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı,yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”dedi.

Seda LİMAN ZENGİN