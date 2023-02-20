Rahatsızlığı sebebiyle uzun süredir verdiği mücadeleye yenik düşerek hayatını kaybeden Servet Yılmaz’ın eşi Meral Yılmaz’ı Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurladı.
Cenaze törenine katılan Özacar; “Kendisine Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”ifadelerine yer verdi.Cenazeye CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri,Partililer, ailesi ve sevenleri katıldı. Caner AKŞİT
YILMAZ AİLESİ’NİN ACI GÜNÜ.!
Rahatsızlığı sebebiyle uzun süredir verdiği mücadeleye yenik düşerek hayatını kaybeden Servet Yılmaz’ın eşi Meral Yılmaz’ı Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurladı.