İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bünyesinde tüm okullarda deprem etkilenen çocuklara ulaştırılmak üzere oyuncak kampanyası başlatıldığını duyurdu. Oyuncağımı Paylaşıyorum kampanyası ile 22 Şubat’a kadar toplanan oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştırılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, oyuncakların Oyuncağımı Paylaşıyorum kampanyası bünyesinde toplanarak deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılacağını aktardı.

Yeni ve sağlam durumdaki oyuncakların depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere 22 Şubat Çarşambaya kadar en yakındaki okul ve kurum müdürlüklerine teslim edilebileceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Birlik ve Beraberliğin, kardeşlik ve paylaşmanın özellikle de bu zor günlerde ne kadar önemli olduğunu bilerek oluşturduğumuz bu kampanya ile toplanan her bir oyuncak bir çocuğa umut olacak, onları yeni hayallerde bir araya getirecektir” ifadelerini kullandı.-Haber Merkezi