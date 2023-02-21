iLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AYDIN 75.YIL İLKOKULUNU ZİYARET ETTİ

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kadir Aydın, 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti.

2022-2023 eğitim öğretim yılının 2’nci dönemine buruk olarak başladığımız bu günde, okul ziyareti kapsamında okul yöneticileri ve öğretmenlerle buluşan Müdürü, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı diledi.

Depremden etkilenerek İlçemize gelmeyi tercih eden öğrencilerimizin yoğun olarak nakil aldığı bu okulumuzda, veli ve öğrencilerimizi en iyi şekilde misafir ederek, tüm imkanlarımızı seferber edeceğimizi belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Müdürü Aydın ; bu süreçte psikososyal destek programının en etkin şekilde yürütülmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.Ali GEZER