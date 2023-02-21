GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI DEPREM BÖLGESİNDEN İLÇEMİZE GELEN MİSAFİRLER İÇİN BİLGİLENDİRME METNİ YAYINLADI

Gelibolu Kaymakamlığı deprem bölgesinden ilçemize gelen misafirler için bilgilendirme metni yayınladı.

Metinde ön kayıt başvuru işlemleri, öğrenci nakil işlemleri ve ilçemize geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Psikolojik Destek Hizmetleri birimiyle ilgili bilgilendirilmede bulunuldu.

Ön Kayıt Başvuru İşlemlerinde ilçemize gelen misafir afetzede vatandaşlarımızın ön kayıt ve kabul işlemlerine ait başvurular Sosyal Yrdımlaşma ve Dayanışma Vakfımızda yapılmaktadır.

Vatandaşlarımızın ilerleyen süreçlerde herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için afetzede vatandaşlarımızın bizzat kendilerinin AFAD E-devlet Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Belediyeler vb.resmi başvurularını yapmaları ayrıca gerekmektedir.

Afetzede misafirlerimizin öncelikli olarak ilçemizde kayıt altına alınması gerektiğinden ivedilikle Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaatlarını önem arz etmektedir.

Öğrenci Nakil İşlemleri ise; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde öğrencisi bulunan velilerimiz, öğrencininT.C.kimlik numarası ile birlikte en yakın okula başvurusu bulunabilir.

Psikososyal Destek Hizmetleri

Okullarımızın Rehberlik Servislerinde Psikososyal Destek Programları yürütülmektedir.

Rehberlik Servisi bulunmayan okullarımız için Bilim ve Sanat Merkezi koordinesinde Psikososyal Destek Birimi kurulmuştur.

Adres: Hoca Hamza Mahallesi Tuğsavul Cad.No:50 Öğretmenevi Yanı

Psikososyal Destek Hizmetleri

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilçemize gelen aile ve çocuklarımıza Gelibolu Şehit Koray Devlet Hastanesinde Psikososyal Destek Birimleri hizmet vermektedir.

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Psikososyal Destek Birimi Ek Binası’na 08:30- 16:30 saatleri arasında hizmet vermekte olup, Psikolog Evrim Gök ve Sosyal Çalışmacı Hacer Yılmaz’dan randevu alınabilmektedir.

(Başvuru ve Detaylı Bilgi : 0286 566 12 40 dahili 2163 ve 2125)

Seda LİMAN ZENGİN